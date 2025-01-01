Меню
Григорий Чухрай
Награды
Награды и номинации Григория Чухрай
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Григория Чухрай
Оскар 1962
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1957
Специальная награда
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1965
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1960
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
ММКФ 1961
Гран При
Победитель
