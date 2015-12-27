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Постер к сериалу Избранница
Постер к сериалу Избранница
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Киноафиша Сериалы Избранница
Избранница (2015 - 2015) Избранница 12+
Год выпуска 2015
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Украинский мелодраматический сериал «Избранница» – это история о предательстве мужчины, которому беспрекословно доверяла его избранница. Уже не одно поколение большой семьи проживает в приморском городке. Их жизнь течет спокойно и размеренно. Мария занимается написанием любовных романов и переживает застой в творчестве. Она заявляет, что жизнь не создана для счастья. Но ее племянница Любава не согласна с этим. Она живет в прекрасном доме с любящим супругом и сыном. После измены мужа в жизни героини все меняется...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Игорь Верник
Игорь Верник
Екатерина Маликова
Екатерина Маликова
Игорь Ботвин
Игорь Ботвин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Избранница - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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