Украинский мелодраматический сериал «Избранница» – это история о предательстве мужчины, которому беспрекословно доверяла его избранница. Уже не одно поколение большой семьи проживает в приморском городке. Их жизнь течет спокойно и размеренно. Мария занимается написанием любовных романов и переживает застой в творчестве. Она заявляет, что жизнь не создана для счастья. Но ее племянница Любава не согласна с этим. Она живет в прекрасном доме с любящим супругом и сыном. После измены мужа в жизни героини все меняется...