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Постер сериала Агентство НЛС
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Киноафиша Сериалы Агентство НЛС

Агентство НЛС (2001 - 2002)

Agentstvo NLS 18+
Год выпуска 2001
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 24 часа 0 минут

О чем сериал

Это история о необычном детективном агентстве. В центре событий оказываются массажист Андрей, эрудированный парень Михаил и его находчивая сестра Марина, которые решили воплотить в жизнь весьма оригинальную бизнес-идею. Ребята создали Агентство нестандартных личных ситуаций, вкратце — НЛС. Они обещают своим клиентам помощь в решении нетипичных ситуаций. Обличить супруга, который подозревается в измене, вычислить мошенников, отыскать пропавшего человека — со всем этим без труда справятся главные герои.

В ролях
В ролях
Сергей Уманов
Сергей Уманов
Игорь Ботвин
Игорь Ботвин
Наталья Бурмистрова
Тарас Бибич
Владимир Матвеев
Владимир Матвеев
Елена Смирнова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Агентство НЛС - Сезон 1 Сезон 1
2001, 16 эпизодов
 
Агентство НЛС - Сезон 2 Сезон 2
2002, 16 эпизодов
 
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