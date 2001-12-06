Это история о необычном детективном агентстве. В центре событий оказываются массажист Андрей, эрудированный парень Михаил и его находчивая сестра Марина, которые решили воплотить в жизнь весьма оригинальную бизнес-идею. Ребята создали Агентство нестандартных личных ситуаций, вкратце — НЛС. Они обещают своим клиентам помощь в решении нетипичных ситуаций. Обличить супруга, который подозревается в измене, вычислить мошенников, отыскать пропавшего человека — со всем этим без труда справятся главные герои.