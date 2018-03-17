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Киноафиша Сериалы Арена для убийства
Арена для убийства (2018 - 2018) Арена для убийства 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

«Арена для убийства» – это остросюжетный детективный сериал российского производства. Гимнастка Полина выросла в детском доме и работает в цирке. Однажды загадочный богатый поклонник оставляет ей большое наследство. Все коллеги начинают ухаживать за новоиспеченной «принцессой цирка», в их числе оказывается и возлюбленный ее подруги Аглаи. Та ревнует и ссорится с Полиной, а вскоре мужчину находят убитым. Подозрение падает на Аглаю, но подруга решает ее защитить. В итоге она находит не только истину, но и родного отца.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Ян Цапник
Ян Цапник
Игорь Ботвин
Игорь Ботвин
Игорь Лепихин
Игорь Лепихин
Роман Жилкин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Арена для убийства - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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