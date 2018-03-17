«Арена для убийства» – это остросюжетный детективный сериал российского производства. Гимнастка Полина выросла в детском доме и работает в цирке. Однажды загадочный богатый поклонник оставляет ей большое наследство. Все коллеги начинают ухаживать за новоиспеченной «принцессой цирка», в их числе оказывается и возлюбленный ее подруги Аглаи. Та ревнует и ссорится с Полиной, а вскоре мужчину находят убитым. Подозрение падает на Аглаю, но подруга решает ее защитить. В итоге она находит не только истину, но и родного отца.