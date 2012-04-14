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Киноафиша Сериалы Источник счастья

Источник счастья (2012 - 2012)

Istochnik schastya 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Зоя родилась в провинции, но реализовать свои таланты решила в Москве. Она занимается поварским делом, с чем справляется на ура. Девушка не только профессиональна, но и ответственна. Однако рабочий коллектив не разделяет ее страсти хорошо делать свое дело. Совершив непростительный, по мнению нечистого на руку начальства, поступок, Зоя теряет работу. После этого несчастную ждет череда испытаний как в карьере, так и в личной жизни. Несмотря на немыслимые трудности, героиня не теряет человеческих качеств и веры в людей. Главную роль в сериале «Источник счастья» исполнила Алеся Пуховая.

В ролях
В ролях
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Анжела Кораблева
Игорь Ботвин
Игорь Ботвин
Алеся Пуховая
Алеся Пуховая
Александр Павлов
Юлианна Михневич
Юлианна Михневич
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Источник счастья - Сезон 1 Сезон 1
2012, 2 эпизода
 
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