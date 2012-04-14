Зоя родилась в провинции, но реализовать свои таланты решила в Москве. Она занимается поварским делом, с чем справляется на ура. Девушка не только профессиональна, но и ответственна. Однако рабочий коллектив не разделяет ее страсти хорошо делать свое дело. Совершив непростительный, по мнению нечистого на руку начальства, поступок, Зоя теряет работу. После этого несчастную ждет череда испытаний как в карьере, так и в личной жизни. Несмотря на немыслимые трудности, героиня не теряет человеческих качеств и веры в людей. Главную роль в сериале «Источник счастья» исполнила Алеся Пуховая.