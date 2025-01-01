Меню
Леос Каракс
Награды
Награды и номинации Леоса Каракса
Leos Carax
Награды и номинации Леоса Каракса
Каннский кинофестиваль 2021
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Молодежная премия
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1984
Французский фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 2008
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Берлинале 1987
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Награда C.I.C.A.E. – Почетное упоминание
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
