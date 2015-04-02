Меню
Мистер Одиночество - трейлер
Киноафиша Трейлеры Мистер Одиночество. Трейлер

Мистер Одиночество. Трейлер

Дата публикации: 18 ноября 2008
Мистер Одиночество – Актер, изображающий на сцене Майкла Джэксона, живет один в Париже и выступает на улицах, чтобы свести концы с концами. Во время выступления в доме престарелых «Майкл» влюбляется в красавицу, похожую на Мэрилин Монро, которая предлагает ему поехать в коммуну актеров этого жанра в горах Шотландии. В замке на берегу моря все готовятся к первому гала-представлению коммуны: «Эйб Линкольн», «Красная Шапочка», «Королева», «Папа Римский», «Мадонна», «Сэмми Дейвис-младший»... А также дочь «Мэрилин» - «Шерли Темпл» и ее властный муж «Чарли Чаплин». Тем временем где-то в джунглях Латинской Америки происходит чудо...
Чоло 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень понравился....хотя иногда много фантасмагорий. Взять хотя бы монашнку парящую в воздухе с велосипедом))))мне этот режиссерский прием напомнил чем то Забрийски Поинт Антониони. А Диего Луна в этой ленте вообще красавчик...сыграл просто здорово. Особенно понравился конец. Наверное своей неопреденностью.
6.4 Мистер Одиночество
Мистер Одиночество комедия, драма, 2007, Великобритания / Франция / Ирландия / США
