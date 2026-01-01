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Эрвин Бигель Erwin Biegel
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Эрвин Бигель

Erwin Biegel

Дата рождения
25 марта 1896
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
24 мая 1954
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Судьба балерины 6.8
Судьба балерины (1937)
Артисты цирка 6.8
Артисты цирка (1938)
5.6
Андалузские ночи (1938)

Фильмография Эрвин Бигель

5.6
Андалузские ночи Andalusische Nachte
драма 1938, Германия
Артисты цирка 6.8
Артисты цирка Truxa
мелодрама 1938, Германия
Судьба балерины 6.8
Судьба балерины Sieben Ohrfeigen
комедия, мелодрама 1937, Германия
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