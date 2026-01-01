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Фильмография
Эрвин Бигель
Erwin Biegel
Киноафиша
Персоны
Эрвин Бигель
Эрвин Бигель
Erwin Biegel
Дата рождения
25 марта 1896
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
24 мая 1954
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.8
Судьба балерины
(1937)
6.8
Артисты цирка
(1938)
5.6
Андалузские ночи
(1938)
Фильмография Эрвин Бигель
5.6
Андалузские ночи
Andalusische Nachte
драма
1938, Германия
6.8
Артисты цирка
Truxa
мелодрама
1938, Германия
6.8
Судьба балерины
Sieben Ohrfeigen
комедия, мелодрама
1937, Германия
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