Урфин Джюс и его деревянные солдаты
– Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина, а чтобы победить, необходимо узнать – кто он?
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