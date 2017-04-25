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Урфин Джюс и его деревянные солдаты - трейлер
Киноафиша Трейлеры Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Трейлер

Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Трейлер

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Дата публикации: 31 марта 2015
Урфин Джюс и его деревянные солдаты – Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина, а чтобы победить, необходимо узнать – кто он?
Комментарии Обсудить в чате
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leadraven 25 апреля 2017, 02:57
Ужас какой. Как кинотеатры согласились такое вообще показывать? Бюджетных денег занесли? Никто ж в здравом уме даже одного сеанса под такое не выделит. Такие поделки даже в интернет выкладывать стадно.
25 апреля 2017, 02:57 Ответить
koptyaeva_1978 7 мая 2017, 15:42
Оценка
А моим деткам понравилось!!!
7 мая 2017, 15:42 Ответить
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