«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: Рецензия Киноафиши

По дороге из желтого кирпича

Никто не любит Урфина Джюса. Впрочем, и Урфин Джюс никогда никого не любил. Да зачем? Ему и не нужно. Он сидит в своем закутке и целыми днями ворчит. А еще подглядывает за Жевунами, которые поют и пляшут, да звенят бубенчиками. И что-то не торопятся звать злюку-Джюса в свой хоровод. За столь непристойное поведение ворчун решает Жевунов покарать (а то ишь чего выдумали – безнаказанно веселиться!). Как это сделать? Да легче легкого.

Кадр из фильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»

Дело в том, что ветер занес в его огород волшебные семена. Семена взошли, странные растения появились. Урфин их быстро скосил и сразу же сжег, однако дальше пошли сюрпризы. Сиреневая зола оживила всё: оленьи рога, маленькую злобную куклу и тюфяк из шкуры медведя. А потом оживила деревянных солдат, которых выпилил Урфин – и теперь у него была армия. А значит, и возможность отомстить Жевунам. Правда, этого ему показалось мало: его манил Изумрудный город, волшебная книга Гингемы и власть над всем миром…

Кадр из фильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»

Вообще-то, странно, что про Изумрудный город и его обитателей наши аниматоры вспомнили только сейчас. В принципе, нечто подобное можно было сделать лет на десять-пятнадцать раньше. Экранизаций книг Александра Волкова вообще до обидного мало – всего две: мультфильм 1973-го и полный метр 1994-го. И это притом, что популярность у героев огромная и любовь к ним передается по наследству: их обожают как бабушки, так и внуки. Правда, наши западные коллеги Волшебника страны Оз без внимания не оставляют: их «версии» появляются постоянно, начиная с короткометражки 1910-го года и заканчивая полнометражным мультфильмом всего несколько лет назад. (Про оскороносный фильм 1939-го тактично промолчу: уверена, что о нем и так все помнят). Но вот, наконец, решили «исправиться» и мы: в прокат выходит «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» – совместная работа кинокомпании СТВ и небезызвестной «Мельницы».

Кадр из фильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»

Понятное дело, «Урфина» ждали. Тем не менее, уже с первых кадров появляются смутные сомнения: понимаешь, что ждал от мультфильма чуть большего. Прежде всего, это касается рисунка и прорисовки. Эту битву «Джюс» проигрывает не только «Зверополису» и «Моане», но и нашей же «Снежной королеве-3», например. Более того, к героям не привязываешься, любоваться их мордочками желания нет. Да и «день сурка» тоже сказывается: всё время чудится, что большинство персонажей ты уже где-то видел. И речь не о великолепных иллюстрациях Леонида Владимирского, нет. Речь о том, что Лев мало чем отличается от своего «коллеги» из Мадагаскара, а Элли – от доброго десятка таких же милых киношных героинь.

Кадр из фильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»

Беда вторая: действие то и дело притормаживает. Виноват в этом текст – его много. Понятно, что авторы вынуждены долго объяснять «условия игры», которых хоть отбавляй (например, как пользоваться волшебными туфельками, кто такая Элли, почему ее так любят в Волшебной стране и т.д.). Функция «комментатора», как правило, возлагается на Тотошку – самого подвижного и непоседливого персонажа, тем не менее, темпо-ритм всё равно провисает. Кстати, несмотря на свое «многословие», «Урфин» успевает объяснить далеко не всё. Так что если ваше пятилетнее чудо никогда не слышало про Изумрудный город, то лучше исправить это недоразумение ещё до набега на кинотеатр.

Кадр из фильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»

Что же касается плюсов… Пожалуй, отмечу хорошее настроение, позитив и драйв, который появляется в экшн-сценах (а их достаточно). И отличную озвучку, особенно Константина Хабенского в роли Урфина и Сергея Шнурова, спрятавшегося под маской Генерала. Да и малышня «Урфина» приняла: на премьере было много довольных ребятишек. А последнее слово всегда за ними. Правда, здесь важно не ошибиться с возрастом. «Джюс» выходит с рейтингом 0+. На самом деле, думаю, что идеальными окажутся возрастные границы от четырех-пяти и до девяти-десяти максимум. Тем, кто постарше, уже может быть чуть-чуть скучновато.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 20 апреля

Расписание и покупка билетов на фильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»