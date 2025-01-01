Меню
Саманта Би
Награды
Награды и номинации Саманты Би
Samantha Bee
О персоне
Фильмография
Награды и номинации Саманты Би
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Short Form Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Short Form Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший ведущий
Номинант
