Лори Меткаф
Награды
Награды и номинации Лори Меткаф
Laurie Metcalf
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Лори Меткаф
Оскар 2018
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1993
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1992
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
