Киноафиша Персоны Лори Меткаф Награды

Награды и номинации Лори Меткаф

Laurie Metcalf
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
