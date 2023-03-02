Рэй Романо переживает за своего юного сына в трейлере сердечного фильма «Где-то в Куинсе»

В сети появился дебютный трейлер комедийной драмы «Где-то в Куинсе» с Рэем Романо в главной роли. Для звезды ситкома «Все любят Рэймонда» эта картина стала режиссерским дебютом. Мировая премьера с успехом состоялась еще в прошлом году в рамках кинофестиваля «Трайбека». При десяти обзорах на сайте Rotten Tomatoes фильм имеет сейчас стопроцентный рейтинг одобрения.

В центре сюжета — добродушный семьянин Лео Руссо (Романо), проживающий совершенно обычной жизнью в Квинсе, штат Нью-Йорк. У него есть любимая жена Анджела (Лори Меткаф), застенчивый, но талантливый сын Стикс (Джейкоб Уорд), а также множество верных друзей и родственников. Главный герой занимается семейным строительным бизнесом вместе со своим отцом (Тони Ло Бьянко) и младшим братом (Себастьян Манискалко), а также еженедельно посещает баскетбольные матчи Стикса. Лео никогда не упускает возможности поддержать своего единственного ребенка. К радости отца парень демонстрирует на площадке настоящие чудеса. Однажды судьба улыбается Стиксу, когда он получает шанс пробиться в баскетбольную команду колледжа, что не может не радовать гордого родителя. Но внезапно ситуация меняется к худшему — парня бросает девушка и из-за депрессии он больше не может играть. Лео, в свою очередь, делает все возможное, чтобы взбодрить сына.

В остальной актерский состав вошли Дженнифер Эспозито, Сэди Стэнли, П.Дж. Бирн, Карен Линн Горни, Дж.С. МакКензи, Джун Гейбл и Джеффри Оуэнс. Романо написал сценарий вместе с Марк Штегеманн («Клиника», «Проповедник»).

Кинопрокатный релиз «Где-то в Куинсе» намечен на 21 апреля.