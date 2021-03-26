«Гипосомния»: Рецензия Киноафиши

Если вы соскучились по проходному европейскому кино, то дебютная картина немецкого актера Морица Бляйбтроя, лауреата «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль в фильме «Элементарные частицы», поможет вам скоротать время и посмотреть на другой национальный кинематограф. Тем более тематически его работа отлично говорит на языке современности и использует сновидения вместо пунктуации. Вот только есть ли еще что-то в «Гипосомнии», помимо простых «запятых» и «многоточий»?

Средних лет мужчина по имени Хаген работает охранником в магазине, где ему приходится отслеживать всяких нарушителей и мелких воришек. Нормально исполнять свои обязанности ему мешает некий недуг под названием гипосомния, при котором человек спит меньше пяти часов в день, и иногда может заснуть в самый неподходящий момент. Жить с такого рода бессонницей просто невозможно, поэтому он всячески нервирует собственных жену и дочь своим поведением. Во снах Хагену кажется все реальным, особенно молодой парень, за которым гонятся какие-то гангстеры.

Гипосомния

При поиске информации о гипосомнии найти можно не такое уж большое количество сведений. Google сразу предложит изменить слово на «гиперсомнию», посчитав наш запрос неправильным, а реальная терминология будет на какой-то другой странице занимать всего лишь одну строчку. В действительности под «гипосомнией» понимается хроническая нехватка сна, при которой человек спит менее пяти часов в день. Конечно, в первую очередь этот недуг проявляется в яркой вспышке других болезней, касающихся ментального состояния человека. Пока весь мир постоянно скандирует о важности психического здоровья, создатели «Гипосомнии» как будто позабыли об этом и на реальных недугах людей решили поиграть в триллер. Конечно, сновидения – это идеальный формат для саспенса, хорроров и мистики, но когда на экране появляются люди, страдающие от психических расстройств, то никакого жанрового кино в тот момент смотреть совершенно не хочется.

«Гипосомния» соткана из набора хаотичных, временами бессвязных эпизодов, в которых реальность соприкасается со сновидениями. Только помимо бессознательного в картине присутствует параноидальное и шизофреническое. Создается впечатление, что режиссер насмотрелся фильмов «Шестое чувство» М. Найт Шьямалана и «Начало» Кристофера Нолана – работа последнего даже упоминается одним из персонажей в картине. Вполне понятно искреннее желание Бляйбтроя исследовать киношными способами природу сна, тем более, по словам Зигмунда Фрейда, сновидения схожи именно с привычными нами движущимися картинками, на которые мы смотрим в зале кинотеатра или, например, на любимом онлайн-стриминге. Другими словами, царство Морфея и кинематограф, словно лучшие друзья, всячески должны друг другу аккомпанировать. Однако у режиссёра сон несет в себе только техническую коннотацию, поэтому не остается места ни символизму, ни иллюзиям, ни метафорам.

Гипосомния

Драматургически фильм из-за своего «эпизодного» нарезанного формата не работает в полную силу. За первые сорок минут завязка действия только дает о себе знать, но понадобится еще немного времени, чтобы соединить одну сюжетную линию с другой. Стереотипные диалоги, бессмысленные слова и клише преследуют эту резвую и сильную историю. Тем самым отличная идея о параноидальной составляющей сновидений превращается в обычный триллер, в котором сюжет даже не имеет никакого значения. Кажется, что создателям было важно, чтобы на монтажном столе хотя бы сцены были склеены незаметными и качественными переходами, а вот несут они в себе какой-то смысл или нет – это вторичное.

«Гипосомния» сможет заинтересовать только фанатов немецкого кино, которые смотрят и артхаус, и проходной мейнстрим. К тому же поклонникам актера Морица Бляйбтроя будет любопытно узнать, что получилось у их любимого артиста по ту сторону камеры. Не расстраивайтесь, в кадре он тоже появляется, ведь все-таки играет главную роль.