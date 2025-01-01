Спектакль Нетленка

Меню
Постановка
Лицедеи 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в сказочный мир театра вместе с Лицедеями

В старом, заброшенном театре, где время словно застыло, на ветхом костюмерном складе, затянутом паутиной и пылью, одинокий театральный портной продолжает шить костюмы для своих любимых, забытых публикой персонажей. Этот уникальный спектакль погружает зрителя в сказочный и фантасмагорический мир, где прошлое встречается с настоящим и будущим.

О спектакле

Необычная постановка обещает стать настоящим открытием для театральной публики. Зрители смогут увидеть, как оживают вечные нетленные театральные истории, оставленные в тени времени. Каждый костюм, созданный портным, рассказывает свою историю, наполняя сцену волшебством и глубиной.

Актерский состав

В спектакле принимают участие:

  • Леонид Лейкин
  • Виктор Соловьев
  • Анвар Либабов
  • Александр Гусаров
  • Снежана Прудько
  • Наталья Кейхель
  • Полина Бондарь
  • Виктория Чуйко
  • Зиля Гарипова
  • Филипп Грасмик
  • Михаил Кукота
  • Юрий Мунтян

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого волшебного путешествия в мир театра. Спектакль обещает подарить незабываемые эмоции и ощутить магию, скрытую в каждом движении и каждом костюме.

Режиссер
Виктор Соловьев
Виктор Соловьев
В ролях
Виктор Соловьев
Виктор Соловьев
Анвар Либабов
Анвар Либабов
Леонид Лейкин
Александр Гусаров

Октябрь
18 октября суббота
18:00
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
от 1100 ₽

