Спектакль Нетленка

Погружение в сказочный мир театра вместе с Лицедеями

В старом, заброшенном театре, где время словно застыло, на ветхом костюмерном складе, затянутом паутиной и пылью, одинокий театральный портной продолжает шить костюмы для своих любимых, забытых публикой персонажей. Этот уникальный спектакль погружает зрителя в сказочный и фантасмагорический мир, где прошлое встречается с настоящим и будущим.

О спектакле

Необычная постановка обещает стать настоящим открытием для театральной публики. Зрители смогут увидеть, как оживают вечные нетленные театральные истории, оставленные в тени времени. Каждый костюм, созданный портным, рассказывает свою историю, наполняя сцену волшебством и глубиной.

Актерский состав

В спектакле принимают участие:

Леонид Лейкин

Виктор Соловьев

Анвар Либабов

Александр Гусаров

Снежана Прудько

Наталья Кейхель

Полина Бондарь

Виктория Чуйко

Зиля Гарипова

Филипп Грасмик

Михаил Кукота

Юрий Мунтян

