Спектакль Нетленка

В старом, заброшенном театре, где время словно застыло, на ветхом костюмерном складе, затянутом паутиной и пылью, одинокий театральный портной продолжает шить костюмы для своих любимых, забытых публикой персонажей. Этот уникальный спектакль погружает зрителя в сказочный и фантасмагорический мир, где прошлое встречается с настоящим и будущим.
Необычная постановка обещает стать настоящим открытием для театральной публики. Зрители смогут увидеть, как оживают вечные нетленные театральные истории, оставленные в тени времени. Каждый костюм, созданный портным, рассказывает свою историю, наполняя сцену волшебством и глубиной.
В спектакле принимают участие:
Не пропустите шанс стать частью этого волшебного путешествия в мир театра. Спектакль обещает подарить незабываемые эмоции и ощутить магию, скрытую в каждом движении и каждом костюме.