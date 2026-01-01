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Женское счастье
Киноафиша Женское счастье

Спектакль Женское счастье

Постановка
Лицедеи 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+

О спектакле

Праздничная программа от театра «Лицедеи» к Международному женскому дню

«Женское счастье» — это яркая и весёлая программа от легендарного театра «Лицедеи», посвящённая Международному женскому дню. Вас ждут:

  • Легендарные клоуны: Леонид Лейкин, Виктор Соловьев, Анвар Либабов, Александр Скворцов.
  • Молодые звёзды театра: Полина Бондарь, Снежана Прудько, Наталья Шалаева.

Что в программе?

  • Уникальные номера с клоунским взглядом на женские причуды.
  • Захватывающий рассказ о том, как Бог создавал женщину.
  • Интерактивные моменты, вовлекающие зрителей в общее веселье.

Эксклюзивные выступления:

  • Роберт Городецкий («Папа») с новым номером «Сердца» о любви.
    «Когда я встречаю красивую девушку, то сразу хочу подарить ей своё сердце!» — говорит он.
  • Виктор Соловьев в репризах «Бремя» о женской пунктуальности и «Челентано», где перевоплотится в обаятельного итальянца.

Классика и новые номера

В программе также будут представлены знаменитые номера артистов театра «Лицедеи», которые полюбились зрителям по всему миру.

После спектакля

  • Дискотека
  • Селфи с легендарными клоунами
  • Атмосфера радости и отличного настроения для всех гостей

«Женское счастье» — это вечер смеха, тепла и любви, который подарит прекрасной половине человечества незабываемые эмоции!

 

Режиссер
Анвар Либабов
Анвар Либабов
В ролях
Анвар Либабов
Анвар Либабов
Виктор Соловьев
Виктор Соловьев
Леонид Лейкин
Наталья Шалаева

Фотографии

Женское счастье Женское счастье Женское счастье Женское счастье Женское счастье
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