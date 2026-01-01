Праздничная программа от театра «Лицедеи» к Международному женскому дню
«Женское счастье» — это яркая и весёлая программа от легендарного театра «Лицедеи», посвящённая Международному женскому дню. Вас ждут:
- Легендарные клоуны: Леонид Лейкин, Виктор Соловьев, Анвар Либабов, Александр Скворцов.
- Молодые звёзды театра: Полина Бондарь, Снежана Прудько, Наталья Шалаева.
Что в программе?
- Уникальные номера с клоунским взглядом на женские причуды.
- Захватывающий рассказ о том, как Бог создавал женщину.
- Интерактивные моменты, вовлекающие зрителей в общее веселье.
Эксклюзивные выступления:
- Роберт Городецкий («Папа») с новым номером «Сердца» о любви.
«Когда я встречаю красивую девушку, то сразу хочу подарить ей своё сердце!» — говорит он.
- Виктор Соловьев в репризах «Бремя» о женской пунктуальности и «Челентано», где перевоплотится в обаятельного итальянца.
Классика и новые номера
В программе также будут представлены знаменитые номера артистов театра «Лицедеи», которые полюбились зрителям по всему миру.
После спектакля
- Дискотека
- Селфи с легендарными клоунами
- Атмосфера радости и отличного настроения для всех гостей
«Женское счастье» — это вечер смеха, тепла и любви, который подарит прекрасной половине человечества незабываемые эмоции!