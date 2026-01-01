Праздничная программа от театра «Лицедеи» к Международному женскому дню

«Женское счастье» — это яркая и весёлая программа от легендарного театра «Лицедеи», посвящённая Международному женскому дню. Вас ждут:

Легендарные клоуны: Леонид Лейкин, Виктор Соловьев, Анвар Либабов, Александр Скворцов.

Молодые звёзды театра: Полина Бондарь, Снежана Прудько, Наталья Шалаева.

Что в программе?

Уникальные номера с клоунским взглядом на женские причуды.

Захватывающий рассказ о том, как Бог создавал женщину.

Интерактивные моменты, вовлекающие зрителей в общее веселье.

Эксклюзивные выступления:

Роберт Городецкий («Папа») с новым номером «Сердца» о любви.

«Когда я встречаю красивую девушку, то сразу хочу подарить ей своё сердце!» — говорит он.

(«Папа») с новым номером «Сердца» о любви. «Когда я встречаю красивую девушку, то сразу хочу подарить ей своё сердце!» — говорит он. Виктор Соловьев в репризах «Бремя» о женской пунктуальности и «Челентано», где перевоплотится в обаятельного итальянца.

Классика и новые номера

В программе также будут представлены знаменитые номера артистов театра «Лицедеи», которые полюбились зрителям по всему миру.

После спектакля

Дискотека

Селфи с легендарными клоунами

Атмосфера радости и отличного настроения для всех гостей

«Женское счастье» — это вечер смеха, тепла и любви, который подарит прекрасной половине человечества незабываемые эмоции!