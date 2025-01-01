Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
About
Filmography
Anvar Libabov
Kinoafisha
Persons
Anvar Libabov
Anvar Libabov
Date of Birth
2 May 1958
Age
67 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actor
Popular Films
7.6
Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya
(2025)
Tickets
7.5
Family Happiness
(2025)
Tickets
7.1
The Castle
(1994)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Detective
Drama
Fairy Tale
Family
Year
All
2025
2023
2019
2018
2009
1994
All
7
Films
5
TV Shows
2
Actor
7
7.5
Family Happiness
Semeynoe schaste
Drama
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
7.6
Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya
Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya
Fairy Tale
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
6.8
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
Family, Detective
2023, Russia
Watch trailer
Tickets
Praktikant
Crime, Detective
2019, Russia
Kupel dyavola
Detective
2018, Russia
6.9
Don't Think About White Monkeys
Ne dumay pro belykh obezyan
Comedy, Drama
2009, Russia
Watch trailer
7.1
The Castle
Zamok
Drama
1994, Russia / France / Germany
