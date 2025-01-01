Menu
Anvar Libabov
Anvar Libabov
Date of Birth
2 May 1958
Age
67 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actor

Popular Films

Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya 7.6
Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya (2025)
Family Happiness 7.5
Family Happiness (2025)
The Castle 7.1
The Castle (1994)

Filmography

Family Happiness 7.5
Family Happiness Semeynoe schaste
Drama 2025, Russia
Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya 7.6
Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya
Fairy Tale 2025, Russia
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya 6.8
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
Family, Detective 2023, Russia
Praktikant
Praktikant
Crime, Detective 2019, Russia
Kupel dyavola
Kupel dyavola
Detective 2018, Russia
Don't Think About White Monkeys 6.9
Don't Think About White Monkeys Ne dumay pro belykh obezyan
Comedy, Drama 2009, Russia
The Castle 7.1
The Castle Zamok
Drama 1994, Russia / France / Germany
