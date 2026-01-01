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Леван Мсхиладзе
Levan Mskhiladze
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Леван Мсхиладзе
Леван Мсхиладзе
Levan Mskhiladze
Дата рождения
22 сентября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Путешественник
В каком театре играет
Ленком Марка Захарова
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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