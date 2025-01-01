Меню
Майкл Кристофер
Награды
Награды и номинации Майкла Кристофера
Michael Cristofer
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майкла Кристофера
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Номинант
Золотая малина 1991
Худший сценарий
Номинант
