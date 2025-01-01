Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джеффри ДеМанн
Награды
Награды и номинации Джеффри ДеМанна
Jeffrey DeMunn
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джеффри ДеМанна
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн
«Все было гораздо жестче»: эти кадры из «Фишера» зрители никогда не увидят – их вырезали, потому что слишком страшные
4 сезон был в топ-10 на Netflix: у «Эмили в Париже» все-таки будет продолжение – известна точная дата выхода новых серий
«Даже нейронка сделала бы лучше»: 3-й сезон «Ванпанчмена» мощно ударил по… своему же рейтингу – 6.5 на IMDb за один «нюанс»
Без «Астрала», но с его жалкой копией: топ-3 самых страшных ужастика по версии учёных звучит как шутка – лишь у одного оценка выше 5.4
Если бы «Субстанцию» сняли про футбол: «Тот самый» с Уайансом не хватает с неба звезд – но я сходил в кино и не пожалел (наш обзор)
«Игра престолов» – ничто, деньги – всё: Мартин наконец-то признался, почему забросил «Ветра зимы», и фанатам объяснение точно не понравится
«А вот я слышал, что...»: любите советское кино — проверьте, какие байки о нем вы принимали за чистую монету все эти годы (тест)
«Подбросили монетку»: «Мимино» мог стать мюзиклом про девушку и трубача — пока Данелия не вспомнил старую байку
Шьямалан увидел идею для хоррора в игрушке — а все началось с «Барби»: от нового сериала ждут атмосферы в духе «Американской истории ужасов»
По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667