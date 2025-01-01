Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн

«Все было гораздо жестче»: эти кадры из «Фишера» зрители никогда не увидят – их вырезали, потому что слишком страшные

4 сезон был в топ-10 на Netflix: у «Эмили в Париже» все-таки будет продолжение – известна точная дата выхода новых серий

«Даже нейронка сделала бы лучше»: 3-й сезон «Ванпанчмена» мощно ударил по… своему же рейтингу – 6.5 на IMDb за один «нюанс»

Без «Астрала», но с его жалкой копией: топ-3 самых страшных ужастика по версии учёных звучит как шутка – лишь у одного оценка выше 5.4

Если бы «Субстанцию» сняли про футбол: «Тот самый» с Уайансом не хватает с неба звезд – но я сходил в кино и не пожалел (наш обзор)

«Игра престолов» – ничто, деньги – всё: Мартин наконец-то признался, почему забросил «Ветра зимы», и фанатам объяснение точно не понравится

«А вот я слышал, что...»: любите советское кино — проверьте, какие байки о нем вы принимали за чистую монету все эти годы (тест)

«Подбросили монетку»: «Мимино» мог стать мюзиклом про девушку и трубача — пока Данелия не вспомнил старую байку

Шьямалан увидел идею для хоррора в игрушке — а все началось с «Барби»: от нового сериала ждут атмосферы в духе «Американской истории ужасов»