Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Брюно Дюмон
Награды
Награды и номинации Брюно Дюмон
Bruno Dumont
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Брюно Дюмон
Каннский кинофестиваль 2019
Премия «Особый взгляд» — особое упоминание
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Лучшая синхронизированная музыка
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Золотая камера – особое упоминание
Победитель
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2003
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2024
Приз жюри
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2009
Специальные представления
Победитель
Берлинале 2013
Золотой берлинский медведь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Гран При
Номинант
Этот советский хит запутаннее, чем «Бойцовский клуб» и «Субстанция»: Яндекс выяснил, о каком фильме зрители чаще спрашивают нейросеть
«Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко
Один эпизод «Дома Дракона» поставил точку в старой загадке: фанаты раскрыли настоящую историю яиц Дейенерис
«Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест)
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере»
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия
Фантастика, которую смотрели в 2025-м: собрали 5 фильмов, которым сейчас нет равных на IMDb — и это еще «Аватар» не вышел
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667