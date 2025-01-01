Меню
Питер Селлерс
Награды
Награды и номинации Питер Селлерс
Peter Sellers
Награды и номинации Питер Селлерс
Оскар 1980
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1965
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1960
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1977
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1965
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best British Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best British Actor
Номинант
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best British Actor
Номинант
