Сериал «Две жизни» – это детективная мелодрама о молодой девушке из богатой семьи. Отец Анжелы – влиятельный бизнесмен, который исполняет все прихоти дочки. Только сама девушка не доверяет его заботе, подозревая его в убийстве матери. Она боится, что отец может причинить зло и ее возлюбленному Дмитрию. После свадьбы молодой муж бесследно исчезает, и Анжела убеждается в своей правоте. Она пишет заявление в полицию. Ее обещают включить в программу защиты свидетелей, но вскоре девушка понимает, что стала частью чьей-то игры.