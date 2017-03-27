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Киноафиша Сериалы Две жизни
Две жизни (2017 - 2017) Две жизни 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 8 часов 48 минут
О чем сериал

Сериал «Две жизни» – это детективная мелодрама о молодой девушке из богатой семьи. Отец Анжелы – влиятельный бизнесмен, который исполняет все прихоти дочки. Только сама девушка не доверяет его заботе, подозревая его в убийстве матери. Она боится, что отец может причинить зло и ее возлюбленному Дмитрию. После свадьбы молодой муж бесследно исчезает, и Анжела убеждается в своей правоте. Она пишет заявление в полицию. Ее обещают включить в программу защиты свидетелей, но вскоре девушка понимает, что стала частью чьей-то игры.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Нодар Джанелидзе
Нодар Джанелидзе
Яна Соболевская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Две жизни - Сезон 1 Сезон 1
2017, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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