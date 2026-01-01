Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Мария Винк
Marie Vinck
Киноафиша
Персоны
Мария Винк
Мария Винк
Marie Vinck
Дата рождения
3 января 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Вилрейк, Бельгия
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.4
Поцелуй
(2004)
Фильмография Мария Винк
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2004
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
5.4
Поцелуй
The Kiss / De Kus
драма
2004, Бельгия / Франция
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667