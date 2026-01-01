Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Анни Жирардо
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Награды и номинации Анни Жирардо
Annie Girardot
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Награды и номинации Анни Жирардо
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best Foreign Actress
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1965
Лучшая актриса
Победитель
Best Actress
Победитель
Берлинале 1972
Премия UNICRIT
Победитель
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