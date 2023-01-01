Героиня мелодраматического отечественного сериала «Свободная женщина» – молодая провинциальная девушка Наталья. Приехав в огромную столицу, она знакомится с мужчиной своей мечты – красивым и богатым бизнесменом Николаем. Сперва Наташе кажется, что он искренне в нее влюблен, тем более что мужчина даже предлагает ей завести малыша. Но вскоре она понимает, что стала жертвой обмана: Николай лишь подыскивал здоровую девушку на роль суррогатной матери для иностранцев. Наташа не собирается отдавать ребенка…