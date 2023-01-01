Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Яга и книга заклинаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Свободная женщина
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Свободная женщина

Свободная женщина (2002 - )

Свободная женщина 12+
Год выпуска 2002
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут
О чем сериал

Героиня мелодраматического отечественного сериала «Свободная женщина» – молодая провинциальная девушка Наталья. Приехав в огромную столицу, она знакомится с мужчиной своей мечты – красивым и богатым бизнесменом Николаем. Сперва Наташе кажется, что он искренне в нее влюблен, тем более что мужчина даже предлагает ей завести малыша. Но вскоре она понимает, что стала жертвой обмана: Николай лишь подыскивал здоровую девушку на роль суррогатной матери для иностранцев. Наташа не собирается отдавать ребенка…

В ролях
В ролях
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Анни Жирардо
Анни Жирардо
Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Андрис Лиелайс
Виталий Максимов
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Самые странные сериалы Самые странные сериалы
Сезоны
Свободная женщина - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App