В сериале «Зайцев +1» робкий отличник Саша пытается ужиться со своей второй личностью — дерзким и нахальным Фёдором. Ботаник влюблён в популярную красотку Настю и пойдёт на всё, чтобы завоевать её. Фёдор решает устроить жизнь студента по-своему, поэтому парень частенько попадает в забавные и нелепые ситуации. Действие сериала происходит в девяностые годы в России, и картина передаёт дух того времени. В проекте в качестве камео приняли участие многие звезды ТНТ и не только. Роль второй личности отца главного героя сыграл Жерар Депардье.