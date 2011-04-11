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Киноафиша Сериалы Зайцев+1
Зайцев+1 (2011 - 2014) Зайцев+1 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 30 часов 0 минут
О чем сериал

В сериале «Зайцев +1» робкий отличник Саша пытается ужиться со своей второй личностью — дерзким и нахальным Фёдором. Ботаник влюблён в популярную красотку Настю и пойдёт на всё, чтобы завоевать её. Фёдор решает устроить жизнь студента по-своему, поэтому парень частенько попадает в забавные и нелепые ситуации. Действие сериала происходит в девяностые годы в России, и картина передаёт дух того времени. В проекте в качестве камео приняли участие многие звезды ТНТ и не только. Роль второй личности отца главного героя сыграл Жерар Депардье.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Филипп Котов
Филипп Котов
Мария Щербинина
Мария Щербинина
Надежда Иванова
Надежда Иванова
Иван Громов
Иван Громов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Зайцев+1 - Сезон 1 Сезон 1
2011, 24 эпизода
 
Зайцев+1 - Сезон 2 Сезон 2
2012, 20 эпизодов
 
Зайцев+1 - Сезон 3 Сезон 3
2014, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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