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Киноафиша Сериалы Женское дело

Женское дело (2022 - 2022)

Zhenskoe delo 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

По городу прокатилась череда убийств женщин, носящие пугающий ритуальный характер. Поймать жестокого маньяка-психопата поручают двум сотрудницам следственного отдела.

Ирина Макарова – яркая дама с сильным характером, всего добившаяся сама. Полной противоположностью кажется её напарница, стажёрка Дина Волошина. Тихая девушка, дочка высокопоставленного генерала, ей непросто даётся взаимодействие с людьми. Однако героиня отличается незаурядным умом и интуицией.

Таким разным героиням предстоит найти общий язык, чтобы распутать кровавый клубок преступлений и поймать коварного убийцу.

В ролях
В ролях
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Дарья Мингазетдинова
Дарья Мингазетдинова
Григорий Зельцер
Андрей Феськов
Андрей Феськов
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Надежда Толубеева
Надежда Толубеева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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Сезоны
Женское дело - Сезон 1 Сезон 1
2022, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Киноафиша.инфо 19 мая 2024, 18:40
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
Лидия Абрамова 19 мая 2024, 13:59
Интересный детектив. своеобразный. Фильм смотрится на одном дыхание. Роль девушки с проблемами здоровья сыграна замечательно. Видимо актриса тщательно и глубоко изучила состояние психики таких людей.
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