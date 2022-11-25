По городу прокатилась череда убийств женщин, носящие пугающий ритуальный характер. Поймать жестокого маньяка-психопата поручают двум сотрудницам следственного отдела.
Ирина Макарова – яркая дама с сильным характером, всего добившаяся сама. Полной противоположностью кажется её напарница, стажёрка Дина Волошина. Тихая девушка, дочка высокопоставленного генерала, ей непросто даётся взаимодействие с людьми. Однако героиня отличается незаурядным умом и интуицией.
Таким разным героиням предстоит найти общий язык, чтобы распутать кровавый клубок преступлений и поймать коварного убийцу.