Награды и номинации Марка Форстера

Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004 Венецианский кинофестиваль 2004
Laterna Magica Prize
Победитель
Сандэнс 2000 Сандэнс 2000
Драматургия
Номинант
Берлинале 2002 Берлинале 2002
Золотой берлинский медведь
Номинант
