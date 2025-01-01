Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Пит Доктер
Награды
Награды и номинации Пита Доктера
Pete Docter
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Пита Доктера
Оскар 2021
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2016
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2010
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2009
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2003
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 2002
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 1996
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA 2016
Best Animated Film
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2010
Best Animated Film
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Best Feature Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2009
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Победитель
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667