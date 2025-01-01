Меню
Киноафиша
Персоны
Лэнс Хенриксен
Награды
Награды и номинации Лэнса Хенриксена
Lance Henriksen
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Лэнса Хенриксена
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
