Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Брекин Мейер
Награды
Награды и номинации Брекина Мейера
Breckin Meyer
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Брекина Мейера
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Золотая малина 2003
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов»
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667