Martha Coolidge

Date of Birth
17 August 1946
Age
79 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Director, Producer, Writer
Actor type
Dramatic actor

Filmography

Genre
Year
I'll Find You 7
I'll Find You Music, War and Love
Drama, Music, Romantic 2019, Poland / USA
Siren 7
Siren
Drama, Fantasy 2018, USA
Madam Secretary 7.8
Madam Secretary
Drama 2014, USA
Killer Women 6
Killer Women
Drama, Crime, Western 2014, USA
Drop Dead Diva 7.3
Drop Dead Diva
Drama, Comedy 2009, USA
Psych 8.3
Psych
Drama, Comedy, Crime 2006, USA
Material Girls 5.7
Material Girls Marerial girls
Comedy, Romantic 2006, USA
Weeds 8.1
Weeds
Drama, Comedy, Crime 2005, USA
The Prince and Me 5.9
The Prince and Me The Prince & Me
Comedy 2004, USA / Czechia
CSI: Crime Scene Investigation 8
CSI: Crime Scene Investigation
Drama, Detective, Crime, Thriller 2000, USA
If These Walls Could Talk 2 7
If These Walls Could Talk 2 If These Walls Could Talk 2
Drama, Romantic 2000, USA
Sex and the City 7.2
Sex and the City
Drama, Comedy, Romantic 1998, USA
Three Wishes 6.1
Three Wishes Three Wishes
Fantasy, Drama 1995, USA
Rambling Rose 6.6
Rambling Rose Rambling Rose
Drama 1991, USA
Real Genius 6.9
Real Genius Real Genius
Comedy, Romantic, Sci-Fi 1985, USA
Not a Pretty Picture 7.6
Not a Pretty Picture Not a Pretty Picture
Drama 1976, USA
