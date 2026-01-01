Menu
Martha Coolidge
Martha Coolidge
Martha Coolidge
Date of Birth
17 August 1946
Age
79 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Director, Producer, Writer
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
8.3
Psych
(2006)
8.1
Weeds
(2005)
8.0
CSI: Crime Scene Investigation
(2000)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Detective
Drama
Fantasy
Music
Romantic
Sci-Fi
Thriller
Western
Year
All
2019
2018
2014
2009
2006
2005
2004
2000
1998
1995
1991
1985
1976
All
16
Films
8
TV Shows
8
Director
16
Writer
1
Actor
1
Producer
1
7
I'll Find You
Music, War and Love
Drama, Music, Romantic
2019, Poland / USA
7
Siren
Drama, Fantasy
2018, USA
7.8
Madam Secretary
Drama
2014, USA
6
Killer Women
Drama, Crime, Western
2014, USA
7.3
Drop Dead Diva
Drama, Comedy
2009, USA
8.3
Psych
Drama, Comedy, Crime
2006, USA
5.7
Material Girls
Marerial girls
Comedy, Romantic
2006, USA
8.1
Weeds
Drama, Comedy, Crime
2005, USA
5.9
The Prince and Me
The Prince & Me
Comedy
2004, USA / Czechia
8
CSI: Crime Scene Investigation
Drama, Detective, Crime, Thriller
2000, USA
7
If These Walls Could Talk 2
If These Walls Could Talk 2
Drama, Romantic
2000, USA
7.2
Sex and the City
Drama, Comedy, Romantic
1998, USA
6.1
Three Wishes
Three Wishes
Fantasy, Drama
1995, USA
6.6
Rambling Rose
Rambling Rose
Drama
1991, USA
6.9
Real Genius
Real Genius
Comedy, Romantic, Sci-Fi
1985, USA
7.6
Not a Pretty Picture
Not a Pretty Picture
Drama
1976, USA
