Фишер Стивенс
Награды
Награды и номинации Фишер Стивенс
Fisher Stevens
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Фишер Стивенс
Оскар 2010
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 2016
Золотой глаз
Номинант
Золотой глаз
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Номинант
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2016
Документальный фильм
Номинант
