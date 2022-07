«Джек и механическое сердце»: Рецензия Киноафиши

Джек родился в самый холодный день 1874 года, и потому его сердце замерзло. Принимавшая роды Матильда, которую весь город считает ведьмой, заменяет сердце на механические часы, ради сохранения которых мальчик должен придерживаться трех строгих правил. Главное гласит: он не должен влюбляться. Но в десять лет, впервые получив разрешение выйти в город, он встречает Акацию, к которой мгновенно проникается чувствами, грозящими уничтожить механизм, поддерживающий в нем жизнь. Годы идут, но выбросить девочку из головы ему не удается, и когда из-за несчастного случая он вынужден бежать из дома, Джек намеревается отправиться на поиски той, что пробудила в нем такие сильные, но разрушительные чувства.

В основу мультфильма «Джек и механическое сердце» легли графический роман французского музыканта Матиаса Мальзьё и альбом его группы Dionysos, песни из которого прозвучали и в фильме. Мальзьё – явный поклонник творчества Бориса Виана и его «Пены дней», которым свойственен сюрреализм и чрезмерная сентиментальность. Это хорошо прослеживалось в его «Русалке в Париже» 2020 года (хотя тут надо отметить, что «Механическое сердце» вышло аж в 2013 году, просто в российский прокат выходит только сейчас). И даже в таком, казалось бы, «детском» жанре, как мультфильм, режиссер не страшится прибегать к сюру. Но эта кинолента – вовсе не детская, не только из-за невероятно мрачной и удручающей атмосферы, но и из-за эротизма, проскальзывающего как в песнях героев, так и в образах двух проституток (хотя прямым текстом это и не обозначается). Так, десятилетний Джек споет вместе с незнакомкой песню, в которой прозвучат, например, слова My pretty arsonist, let me clasp you close to me and rip your clothes with my teeth (Моя прекрасная поджигательница, позволь прижать тебя к себе и разорвать твою одежду зубами). Это как минимум озадачит непосвященного, но вряд ли удивит знакомых с упомянутой выше «Пеной дней», герои которой крайне инфантильны, но детская робость не мешает им испытывать физическое влечение. Со стороны Мальзьё было, конечно, рискованно вкладывать в уста детей такие слова, и реакция не заставила себя долго ждать: зрители заметили эту особенность и тут же возмутились как самой сценой, так и низким возрастным рейтингом мультфильма.

Но все-таки не поэтому «Механическое сердце» – фильм исключительно для взрослой аудитории. Все тут буквально сочится декадентством: смерть постоянно стоит за спиной бледного, щуплого Джека, Жорж Мельес – олицетворение эстетизма, щеголяет в брюках с шахматным принтом, не расстается с киноаппаратом и проповедует «искусство ради искусства». Для полной картины не хватает только Оскара Уайльда с подсолнухом в петличке, который в 1888 году уже стал главным денди Великобритании. Мальзьё благодарно поклонился не только Мельесу, но и Аллану По: повсюду на экране возникают вороны, сидящие на голых ветках деревьев, и дают понять, что счастливому исходу этой истории не бывать. Невозможно не сказать о совершенно очевидном подражании мультипликации Тима Бертона. Проявляется это и в рисовке, и в двойнике Джонни Деппа из «Сонной Лощины» или «Трупа невесты» по имени Джо. Долговязый, худой, похожий на смерть – если бы декаданс был человеком, выглядел бы он, наверное, именно так.

Несмотря на всю проработанность формы, к содержанию «Механического сердца» есть некоторые вопросы. Например, почему мать Джека была уверена, что Матильда станет для него лучшей матерью, и бросает его? Зритель не узнает почти ничего об Акации: что связывает ее с Джо, который пытается отобрать ее у Джека? Как ее занесло в Андалусию, где ее и находит мальчик? Мальзьё слишком увлекся буквальными трактовками метафор (опять же в духе Виана): когда Акация замыкается в себе, ее обвивают материализующиеся из воздуха колючие ветви; говоря друг о друге, Джек и Акация начинают летать; в конце концов, само сердце-часы мальчика, не способное справиться с нагрузкой (читай «чувствами»). Из-за этого в истории появились дыры, и, увы, даже красота всех этих деталей не компенсирует сценарных пробелов.

«Джек и механическое сердце» создан почитателем эстетизма Мальзьё для себе подобных. Мультик стоит посмотреть хотя бы потому, что он очень красивый, а для любителей выискивать всякие референсы он окажется еще и очень занимательным. Приготовьте носовые платки: финал, если не вызовет потока горьких слез, то точно заставит вас всхлипнуть.