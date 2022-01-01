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Я господин замка
Киноафиша Фильмы Я господин замка
Je suis le seigneur du château

Я господин замка, 1989

1989 / Франция
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Фильм произвел ужасающее впечатления на некоторых зрителей и критиков, которые посчитали, что больше никогда не будут его смотреть больше и тем более держать в коллекции, но отметили его как значительное произведение. Этот фильм об истории мальчика, у которого умерла мать. Его отец (Жан Рошфор) приглашает в дом гувернантку с сыном, чтобы 10-летнему мальчику не было скучно, а сам влюбляется в нее. Два мальчика остаются одни в замке, они начинают опасные игры, и отношения их складываются не так просто.
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 22 февраля 1989
Режиссер
Режис Варнье
В ролях
Жан Рошфор
Жан Рошфор
Доменик Блан
Дэвид Бехар
Паскаль Ле Гофф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я господин замка 1 постер
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