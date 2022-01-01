Я господин замка, 1989

Фильм произвел ужасающее впечатления на некоторых зрителей и критиков, которые посчитали, что больше никогда не будут его смотреть больше и тем более держать в коллекции, но отметили его как значительное произведение. Этот фильм об истории мальчика, у которого умерла мать. Его отец (Жан Рошфор) приглашает в дом гувернантку с сыном, чтобы 10-летнему мальчику не было скучно, а сам влюбляется в нее. Два мальчика остаются одни в замке, они начинают опасные игры, и отношения их складываются не так просто.

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