«Блондинка в законе 2»: Рецензия Киноафиши

После просмотра «Блондинки в законе-2» мне вспомнились лекции, которые один петербургский эксцентрик – и преподаватель Университета педмастерства по совместительству – Аркадий Сопиков читал в середине 90-х в Доме журналиста. Одним из самых блистательных перлов на этих лекциях был тезис, что человеческий мозг – на самом деле переразвившиеся яичники. Тогда я думал, что у автора теории просто с головой не всё в порядке, а теперь вот начинаю понимать, что прав он был, безусловно прав. Единственно, в случае с «Блондинкой в законе» речь должна идти о том, что мозгами героев стали яичники не пере-, но недоразвившиеся. Уж каким образом данная субстанция перекочевала у блондинки Риз Уизерспун в черепную коробку, не знаю, а только это истинная правда.

Вообще, когда слышишь словосочетание «блондинка в законе», сразу представляешь себе здоровенную мускулистую бабу с наколками по всему телу, ухватистую, горластую, традиционной (по тюремным меркам) сексуальной ориентации. Вместо же этого на экране появляется субтильный розовый пупсик, похожий отчасти на молочного поросенка, отчасти на свою миниатюрную собачку чихуахуа по кличке Великан, которую блондинка всюду таскает с собой. Собственно, эта занюханная собачка и зарыта в основе убогого, как слипшаяся в кармане сливочная тянучка, дамского сюжета. Дело в том, что наша блондинка решила выйти замуж и провести брачную церемонию посреди бейсбольного поля. Чтобы заполнить трибуны, она наприглашала прорву какого-то сброда, вплоть до диетолога своей кузины, но тут вдруг вспомнила: ба, а у собачки-то тоже есть родственники, которых непременно следует пригласить. Лучший детектив Бостона берет след и в конце концов находит маму Великана, которую держат в какой-то косметологической компании, поливая духами, лосьонами и шампунями с кондиционером – в лабораторных целях. Компания ужасно не хочет расстаться с подопытной собачкой, поэтому блондинка, нацепив все свои бантики, воланчики, рюшечки и во-о-от такусенькие розовые фитюлечки, едет в конгресс, чтобы добиться принятия билля о правах животных, на которых испытывают косметику.

Вы еще не устали читать эту несусветную чушь? Может, лучше я расскажу про великий и прекрасный фильм «Резня циркулярной бензопилой в Техасе»? Что, нет? Ну-с, тогда продолжим.

Поначалу, конечно, нашу блондинку никто не принимает всерьез, отделываясь сдержанно-вежливыми замечаниями вроде «у-тю-тю-тю-тю» или «привет, пусик». Но вскоре Риз Уизерспун доказывает, что блондинка тоже человек, потому как не тварь дрожащая, а право имеет. И имеет она это право всеми возможными способами, поскольку использование гарвардского образования в зоофильских целях – не что иное, как насилие над юриспруденцией вообще и американским прецедентным правом в частности. Блондинка созывает со всей Америки целую банду квохчущих и кудахчущих на разные голоса девиц, организующих демонстрации протеста, обличает своего шефа-конгрессвумен, ведущую беспорядочную политическую жизнь, а под конец покоряет сердца престарелых парламентариев силой собственного маникюра и педикюра.

Кстати, о педикюре. Создателям фильма, видимо, было мало пары -тройки гомосексуалистов, кудахтавших вместе с похожими на шоколядных зайцев барышнями, поэтому они (создатели) решили довести так называемую политкорректность до полного абсурда. Один из персонажей неожиданно выясняет, что его пес – «голубой», ибо в самых непристойных позах домогался чихуахуа по кличке Великан. Сначала персонаж, конечно, смущается, но потом объявляет об этом факте во всеуслышание и даже требует публичного признания прав его пса на гомосексуальные романы.Так выпустили престарелую мамашу Великана злые косметологи или не выпустили, спросите вы. А угадайте с трех раз. Если же вы (не дай Бог, конечно) среднестатистическая блондинка в розовом, с монументальным бюстом и мозжечком с ноготок, и не в силах дать правильный ответ, я вам его все равно не скажу. Зато поведаю, что в финале приятельница Риз Уизерспун, разнузданная и вихлястая баба, также вышла замуж и на одной из торжественных церемоний получила из местной пирожковой толстый сочный хот-дог. Смекаете, в чем метафора? То-то же.

Несколько дней назад я написал, что «Однажды в Мексике» – худшее из увиденного мною в последнее время. Не верьте мне – я был неправ. «Блондинка в законе» еще хуже.

Vlad Dracula