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Алекс Бао Alex Bao
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Алекс Бао

Alex Bao

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Медальон 6.2
Медальон (2003)

Фильмография Алекс Бао

Жанр
Год
Медальон 6.2
Медальон The Medallion
сказка, боевик, комедия, криминал 2003, США
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