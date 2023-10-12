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Постер сериала Постучись в мою калитку
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Киноафиша Сериалы Постучись в мою калитку

Постучись в мою калитку (2023 - 2023)

Postuchis v moyu kalitku 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

«Постучись в мою калитку» — история Насти, которую настигла черная полоса. Сначала умерла ее тяжело больная мама, молодой человек предал ее, а затем она потеряла и недвижимость. Героине пришлось приложить немало усилий, чтобы снова наладить свою жизнь. Выбравшись из долгов и тяжелого эмоционального состояния, девушка покупает небольшой домик в деревне. Здесь она надеется обрести спокойствие, так ей необходимое. Но не тут-то было, ведь нечистые на руку риелторы продали ей жилище, у которого уже есть владелец. У него тоже тяжелая судьба, полная препятствий. Молодые люди объединяются, чтобы помочь друг другу.

В ролях
В ролях
Александр Ильин
Александр Ильин
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Петр Романов
Петр Романов
Дана Абызова
Дана Абызова
Юлия Кадушкевич
Андрей Сенькин
Андрей Сенькин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Постучись в мою калитку - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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