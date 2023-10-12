«Постучись в мою калитку» — история Насти, которую настигла черная полоса. Сначала умерла ее тяжело больная мама, молодой человек предал ее, а затем она потеряла и недвижимость. Героине пришлось приложить немало усилий, чтобы снова наладить свою жизнь. Выбравшись из долгов и тяжелого эмоционального состояния, девушка покупает небольшой домик в деревне. Здесь она надеется обрести спокойствие, так ей необходимое. Но не тут-то было, ведь нечистые на руку риелторы продали ей жилище, у которого уже есть владелец. У него тоже тяжелая судьба, полная препятствий. Молодые люди объединяются, чтобы помочь друг другу.