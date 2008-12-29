Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Файоль
Marc Fayolle
Киноафиша
Персоны
Марк Файоль
Марк Файоль
Marc Fayolle
Дата рождения
22 ноября 1928
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
29 декабря 2008
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков
Популярные фильмы
6.7
Бассейн
(2003)
6.4
Незнакомец из Шандигора
(1967)
Фильмография Марк Файоль
Жанр
Все
Боевик
Драма
Мистика
Триллер
Год
Все
2003
1967
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.7
Бассейн
Swimming Pool
драма, триллер, мистика
2003, Франция / Великобритания
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Незнакомец из Шандигора
L'inconnu de Shandigor
боевик, драма
1967, Швейцария
