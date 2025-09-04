Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В прокат выходит эпический фильм о страшной странице в истории Индии «Бенгальское дело»

В прокат выходит эпический фильм о страшной странице в истории Индии «Бенгальское дело»

4 сентября 2025 11:15
В прокат выходит эпический фильм о страшной странице в истории Индии «Бенгальское дело»

Билеты можно купить на сайте indianfilms.ru.

Кинокомпания Indian Films объявила, что 5 сентября выпускает в прокат масштабный триллер «Бенгальское дело», в основу которого легли реальные события, потрясшие Индию. В картине сочетаются напряженный детектив и социальная драма.

Сюжетное ядро заключается в кровавом конфликте между индуистским и мусульманским населением Индии. Когда любопытный журналист начинает расследовать серию загадочных исчезновений в Бенгалии, он обнаруживает сеть преступлений, которую покрывают влиятельнейшие чиновники. Чем ближе герой приближается к раскрытию страшной истины, тем большую угрозу он навлекает на самого себя. Также в качестве одного из персонажей в фильме фигурирует Махатма Ганди в исполнении Анупама Кхера.

В основу сценария легли реальные архивные материалы, а также газеты и интервью очевидцев изображаемых событий. Это позволяет создателям претендовать на историческую достоверность. Излагаемая история — не единичный инцидент, а хроника целой системы. Картину сравнивают с такими шедеврами мирового кино, как «Зодиак» Дэвида Финчера и «Олдбой» Пак Чхан-ука.

Режиссером выступает Вивек Агнихотри, ранее снявший такие исторические драмы, как «Кашмирские файлы» (2022) и «Ташкентское дело» (2019). Съемки проходили на улицах Калькутты.

Фото: Indian Films
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ребекка Фергюсон пытается остановить падение ядерной бомбы в трейлере триллера «Дом динамита» Ребекка Фергюсон пытается остановить падение ядерной бомбы в трейлере триллера «Дом динамита» Читать дальше 5 сентября 2025
Том Фелтон надевает экзоскелет в трейлере фантастического боевика «Альтер» Том Фелтон надевает экзоскелет в трейлере фантастического боевика «Альтер» Читать дальше 5 сентября 2025
Джейкоб Элорди соблазняет Марго Робби в трейлере «Грозового перевала» Эмиральд Феннел Джейкоб Элорди соблазняет Марго Робби в трейлере «Грозового перевала» Эмиральд Феннел Читать дальше 4 сентября 2025
Экшен, романтика, танцы: вышел трейлер индийского боевика «Бунтарь 4» Экшен, романтика, танцы: вышел трейлер индийского боевика «Бунтарь 4» Читать дальше 4 сентября 2025
Рэйф Файнс противостоит варварству и безумию в трейлере «28 лет спустя: Храм костей» Рэйф Файнс противостоит варварству и безумию в трейлере «28 лет спустя: Храм костей» Читать дальше 3 сентября 2025
Елизавета Боярская спасает мужа от мафии в трейлере сериала «Тоннель» Елизавета Боярская спасает мужа от мафии в трейлере сериала «Тоннель» Читать дальше 2 сентября 2025
Смерть крупного пивовара влечет за собой беспорядки в Ирландии в трейлере сериала «Дом Гиннесса» Смерть крупного пивовара влечет за собой беспорядки в Ирландии в трейлере сериала «Дом Гиннесса» Читать дальше 2 сентября 2025
Том Уэйтс поднимает рюмку чая в трейлере фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» Том Уэйтс поднимает рюмку чая в трейлере фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» Читать дальше 1 сентября 2025
Вышел первый трейлер масштабного сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» Вышел первый трейлер масштабного сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» Читать дальше 4 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше