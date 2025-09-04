В прокат выходит эпический фильм о страшной странице в истории Индии «Бенгальское дело»

Кинокомпания Indian Films объявила, что 5 сентября выпускает в прокат масштабный триллер «Бенгальское дело», в основу которого легли реальные события, потрясшие Индию. В картине сочетаются напряженный детектив и социальная драма.

Сюжетное ядро заключается в кровавом конфликте между индуистским и мусульманским населением Индии. Когда любопытный журналист начинает расследовать серию загадочных исчезновений в Бенгалии, он обнаруживает сеть преступлений, которую покрывают влиятельнейшие чиновники. Чем ближе герой приближается к раскрытию страшной истины, тем большую угрозу он навлекает на самого себя. Также в качестве одного из персонажей в фильме фигурирует Махатма Ганди в исполнении Анупама Кхера.

В основу сценария легли реальные архивные материалы, а также газеты и интервью очевидцев изображаемых событий. Это позволяет создателям претендовать на историческую достоверность. Излагаемая история — не единичный инцидент, а хроника целой системы. Картину сравнивают с такими шедеврами мирового кино, как «Зодиак» Дэвида Финчера и «Олдбой» Пак Чхан-ука.

Режиссером выступает Вивек Агнихотри, ранее снявший такие исторические драмы, как «Кашмирские файлы» (2022) и «Ташкентское дело» (2019). Съемки проходили на улицах Калькутты.