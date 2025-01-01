Меню
Киноафиша Персоны Грегори Хайнс Награды

Награды и номинации Грегори Хайнса

Gregory Hines
Награды и номинации Грегори Хайнса
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Individual Achievement - Special Class
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
