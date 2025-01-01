Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Грегори Хайнс
Награды
Награды и номинации Грегори Хайнса
Gregory Hines
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Грегори Хайнса
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Individual Achievement - Special Class
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
За 25 лет с ними никто не смог сравниться: 5 сильнейших персонажей аниме «Ван Пис», и Луффи в их числе
Зрители отнесли в кинотеатры 1 миллиард рублей за 12 дней, чтобы увидеть «Горыныча»: люди в восторге и от Петрова, и от сюжета – отзывы
Он открыл глаза — а они черные: почему Дин в «Сверхъестественном» стал демоном и как его удалось спасти
«Мальчик и птица» многим показался самым скучным и «пустым» аниме Миядзаки: раскопали скрытый смысл мульта и готовы доказать обратное
Ждете конца 2-го сезона «Закрыть гештальт», чтобы посмотреть залпом? Дата выхода последних серий, до финала рукой подать
Кэндзяку, поплачь: фанаты выбрали самых ужасающих злодеев «Магической битвы» – без Дзего и Гето даже в топ-5
От дворцов к кланам: автор «Великолепного века» вернулся с новой историей — и зрители уже вынесли вердикт
Не Фаркуад и не Чарминг: для «Шрэка 5» нашли идеального злодея — такую насмешку Disney могут и не простить
Косили как траву: финал «Аркейна» уничтожил остатки любимых героев — в общей сложности 15 персонажей не дожили до титров
Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме
Эти 5 фильмов СССР идеальны для осеннего настроения: попробуйте угадать их по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667