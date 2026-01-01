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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Лиа Курка
Lea Kurka
Киноафиша
Персоны
Лиа Курка
Лиа Курка
Lea Kurka
Дата рождения
29 августа 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Вупперталь, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Нигде в Африке
(2001)
Фильмография Лиа Курка
7.3
Нигде в Африке
Nowhere in Africa
драма
2001, Германия
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