Драмы больше нет. И интриги тоже: известна дата выхода аниме, обогнавшего «Атаку титанов» и «Ван-Пис» — «Магическая битва» возвращается с 3 сезоном

Этот необычный сериал HBO получил 88% на Rotten Tomatoes не зря: всего 10 серий, зато зрители в восторге

В новом «Гарри Поттере» показали то, чего не было ни в книгах, ни в фильмах: как HBO меняет историю мальчика со шрамом и зачем

«Самый масштабный фильм следующего года и, возможно, даже следующих 10 лет»: кадры из новых «Мстителей» покажут уже в декабре, и мы знаем дату

«Восхитительный» стал «омерзительным»: кем был Саурон до событий «Братства кольца» и почему Толкин называл его «чистым злом»?

Ждали с 2020 года: многострадальный научно-фантастический фильм от Тайки Вайтити с «Уэнсдей» готов – снят по хитовой книге

Чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня: лучшие комедийные сериалы, которые вышли в этом году

Бетон, бригада и немного ностальгии: сможете угадать 5 фильмов СССР по кадрам со строителями? (тест)

«Ну так и женись, хороняка!»: тест осилят те, кто внимательно смотрел «Ивана Васильевича» – что значат 5 странных фраз из фильма?

67% зрителей не могут ошибаться: эта категория кино поднимает настроение – ИИ уже нашел за вас 5 лент с оценками 7+