Персоны
Рэнди Куэйд
Награды
Награды и номинации Рэнди Куэйд
Randy Quaid
О персоне
Фильмография
Новости
Оскар 1974
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
