Типичная домохозяйка: годы сыграли злую шутку с Сарой из «Охранника для дочери» (фото)

Польская криминальная драма «Охранник для дочери», вышедшая в 90-х, стала хитом на российском телевидении. История любви сурового экс-спецназовца и юной девушки покорила миллионы зрителей и обожаема до сих пор. Как изменилась за эти годы исполнительница главной роли Агнешка Влодарчик?

До своего звездного кинодебюта актриса играла в театре и участвовала в конкурсе «Юная мисс Польша». Судьбоносную роль Влодарчик получила после сурового кастинга, в котором участвовали сотни претенденток. Образ наивной, но страстной девушки Сары прославил ее далеко за пределами родной Польши.

Зрителей покорила раскрепощенность актрисы, благодаря которой она легко обнажалась в кадре. После «Охранника для дочери» последовали роли в популярных польских проектах. Также Влодарчик занялась музыкой и стала выпускать альбомы.

Ее личная жизнь, как и карьера, сложилась удачно. Актриса живет со спортсменом Робертом Карасем и воспитывает сына. Сегодня в Агнешке не узнать ту роковую дочь мафиози, растопившую сердце черствого охранника. 42-летняя актриса превратилась в обычную домохозяйку с посредственной внешностью. Не только годы, но и увлечение бьюти-процедурами сыграли с ней злую шутку: Влодарчик сделала губы и утратила свое былое очарование.