Осень 1942 года. На вилле в варшавском Жолибоже на конспиративную встречу собрались бойцы подпольной армии - майор Джереми, ротмистр Лелива, поручик Лётка и, самый молодой из них, подпоручик Пет. Ротмистр информирует собравшихся, что командование сформировало подразделение для спецзаданий под кодовым названием «Лицманштадт». Командиром группы назначен майор Джереми, так что все остальные с этой минуты находятся у него в подчинении. От майора они узнают о планируемой закупке большого количества оружия и амуниции. Товар этот предлагает офицер штаба итальянской дивизии, которая на пути с восточного фронта будет временно расквартирована в Польше.
