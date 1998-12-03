Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Золото дезертиров
1 постер
Киноафиша Фильмы Золото дезертиров

Золото дезертиров

Zloto dezerterów 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Осень 1942 года. На вилле в варшавском Жолибоже на конспиративную встречу собрались бойцы подпольной армии - майор Джереми, ротмистр Лелива, поручик Лётка и, самый молодой из них, подпоручик Пет. Ротмистр информирует собравшихся, что командование сформировало подразделение для спецзаданий под кодовым названием «Лицманштадт». Командиром группы назначен майор Джереми, так что все остальные с этой минуты находятся у него в подчинении. От майора они узнают о планируемой закупке большого количества оружия и амуниции. Товар этот предлагает офицер штаба итальянской дивизии, которая на пути с восточного фронта будет временно расквартирована в Польше.
Страна Польша
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 3 декабря 1998
Дата выхода
3 декабря 1998 Польша
4 декабря 1998 США
Другие названия
Zloto dezerterów, Asker Kaçağının Altınları, Deserter's Gold, Złoto dezerterów
Режиссер
Януш Маевский
В ролях
Марек Кондрат
Богуслав Линда
Богуслав Линда
Виктор Зборовский
Катажина Фигура
Катажина Фигура
Пётр Гонсовский
Пётр Гонсовский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов
Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт
Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения
Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»
Amazon представили трейлер нового «Шерлока» от Гая Ричи: без Дауни, но с Мориарти (видео)
В «17 мгновениях весны» нельзя было показывать руки Штирлица: по ним Мюллер легко бы выследит шпиона
Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)
За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше