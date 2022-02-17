Опытный полицейский Тимо счастливо женат и растит двух дочерей. Он работает без выходных и отпусков и часто выходит в ночные смены. У Тимо появляется новая напарница Онерва, мать-одиночка, привыкшая все проблемы решать самостоятельно. Вместе они расследуют запутанные дела, связанные с убийствами и пропажей людей. В благополучном районе Хельсинки насильник нападает на женщин, и полицейские открывают на него охоту. Онерва решает стать приманкой для маньяка и отправляется на ночную прогулку в парк. Смогут ли напарники вычислить неуловимого преступника, или они пошли по ложному следу?