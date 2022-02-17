Меню
Полиция Хельсинки
Рейтинг IMDb: 6.2
Полиция Хельсинки

Полиция Хельсинки (2022 - …)

Harjunpää 18+
Год выпуска 2022
Страна Финляндия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 39 минут
Телеканал C More Finland
Продолжительность сериала 9 часов 6 минут

О чем сериал

Опытный полицейский Тимо счастливо женат и растит двух дочерей. Он работает без выходных и отпусков и часто выходит в ночные смены. У Тимо появляется новая напарница Онерва, мать-одиночка, привыкшая все проблемы решать самостоятельно. Вместе они расследуют запутанные дела, связанные с убийствами и пропажей людей. В благополучном районе Хельсинки насильник нападает на женщин, и полицейские открывают на него охоту. Онерва решает стать приманкой для маньяка и отправляется на ночную прогулку в парк. Смогут ли напарники вычислить неуловимого преступника, или они пошли по ложному следу?

Олли Рахконен
Ольга Коскикаллио
Эмилия Неувонен
Sanna Saarijärvi
Robin Svartström
Jutta Järvinen
6.2 IMDb
Сезоны
Полиция Хельсинки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Полиция Хельсинки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 6 эпизодов
 
