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мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Киноафиша Сериалы Их было десять

Их было десять (2020 - 2020)

Ils étaient dix 18+
Год выпуска 2020
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал M6
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут
О чем сериал

Сюжет сериала, основанного на романе Агаты Кристи, происходит в наши дни. Десять незнакомцев — пятеро мужчин и пять женщин — получают заманчивое предложение отдохнуть на роскошном курорте на тропическом острове. Они никогда раньше не видели друг друга, но всех их объединяют ошибки из прошлого, за которые они когда-то не понесли наказания. Оказавшись в ловушке вдали от цивилизации, они один за одним начинают умирать от руки неизвестного убийцы. Кто же совершает эти преступления и останется ли кто-то в живых после этого отпуска?
 

В ролях
В ролях
Романа Боренже
Романа Боренже
Марианн Деникур
Марианн Деникур
Изабель Канделье
Изабель Канделье
Виржини Ледуайен
Виржини Ледуайен
Патрик Милле
Патрик Милле
Матильда Анна Ингрид Лутс
Матильда Анна Ингрид Лутс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Их было десять - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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