Ричард Харрис
Награды
Награды и номинации Ричард Харрис
Richard Harris
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Ричард Харрис
Оскар 1991
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1964
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1963
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 1968
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best British Actor
Номинант
Золотая малина 1982
Худшая мужская роль
Номинант
ММКФ 1971
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Берлинале 1971
Золотой берлинский медведь
Номинант
