«Плейбой под прикрытием»: Рецензия Киноафиши

Никки Ларсон — телохранитель, «чистильщик» и снайпер. Лучший в своей профессии. Если точность Джона Уика, как известно, 86 процентов, то Ларсон всегда кладёт в цель все шесть патронов из шести. Раньше у нашего героя был напарник (в небольшом камео появляется Саша Вронский из «Анны Карениной» с Кирой Найтли), но его расстрелял картель «Чёрная Рука». Умирая, напарник завещал другу позаботиться о его младшей сестре. Но самое главное — никогда к ней не клеиться. Дело в том, что у безупречного Никки есть серьёзный изъян: он — невероятный бабник и готов волочиться за каждой юбкой. При виде любой женской особи Ларсон теряет контроль и ведёт себя, как настоящий придурок. Вот только сестру своего погибшего напарника, с которой они живут в одной квартире и вместе с которой работают, Никки будто не замечает, хотя пацанка Лаура Маркони явно в него по уши влюблена.

Если сюжет фильма показался вам подозрительно знакомым — не удивляйтесь. Возможно, вы знаете его по фильму с участием Джеки Чана «Городской охотник», самому эксцентричному в карьере китайского актёра. В отличие от западных коллег, российские прокатчики не рискнули использовать «популярное в узких кругах» название, поэтому когда на финальных титрах впервые звучат слова «Городской охотник», то в зале реально слышатся удивленные возгласы: вот оно что, тогда всё понятно. На самом деле, про фильм старика Джеки при походе в кино можно смело забыть. Несмотря на десятки узнаваемых гэгов (например, Элоди Фонтан, бегающая за героем весь фильм с гигантской кувалдой), создатели картины её существование полностью игнорируют и даже не пытаются оммажить, ведь у Никки Ларсона и фильма Джеки — общий прародитель. Японский комикс-манга «City Hunter», по которой с конца 80-х было снято несколько крайне популярных по всему миру мультсериалов. Французские прокатчики не менее изобретательны, чем отечественные, поэтому во франкоязычных странах имена всех персонажей были адаптированы, а сам сериал получил созвучное на вербальном уровне название — «Никки Ларсон».

«Плейбой под прикрытием»

Среди французских представителей поколения MTV, которые по сей день чтут мультяшные легенды своего детства, был и Филипп Лашо. Режиссёр, сценарист, исполнитель главной роли, а также вожак знаменитой киношной «банды Фифи». Банды из пяти молодых актёров, которые начинали на телевидении, снимая одноимённое скетч-шоу, но потом очень успешно перебрались в большое кино, превратившись по дороге из пятерки в шестёрку. «Superнянь», «Superнянь 2», «SuperАлиби». Почерк банды известен и узнаваем. «Никки Ларсон» — четвертый фильм в их пуле. «Проект мечты» их вожака, для реализации которого он занялся спортом, набрал восемь кило мышечной массы, увлёкся единоборствами и далее по известному списку «100 вещей, которые нужно научиться делать, если ты решил переиграть все свои любимые фильмы».

Любимых фильмов у Лашо море. За два часа экранного времени он успешно цитирует и пересмеивает всех знаковых современников — от Люка Бессона до Эдгара Райта. В одной сцене следует за Леоном-профессионалом, в следующей — заставляет героя, подобно Саймону Пеггу из «Типа крутых легавых», комично вооружаться перед финальной разборкой. В третьей—- умело копирует Илью Найшуллера и его бойцовские фокусы от первого лица в фильме «Хардкор». К этому моменту даже самые невнимательные заметят, что сменивший причёску Лашо пугающе похож на Шарлито Копли. Боёвые сцены в фильме эффектные, но короткие, ведь мы пришли сюда не за кулачным боем, а за шутками. Даже сцена «под Найшуллера» является сетапом для серии удачных гэгов про сыворотку правды. Удачных гэгов в фильме реально много, что с лихвой оправдывает случайные проколы.

Надо также предупредить, что плашка «18+» появляется в титрах на этот раз вовсе не случайно. Больше половины гэгов — шутки ниже пояса, о чём становится понятно с первых кадров. Фильм стартует с залихватского флэш-форварда. Сцены схватки между героем и его главным соперником и конкурентом Мамонтом (в оригинале — Умибодзу), которая происходит в операционной прямо возле стола с раздетым догола пациентом, пенис которого принимает в этом поединке самую непосредственную роль. Принимать или нет такие шутки — вопрос лояльности не только к «банде Фифи», но и ко всей французской комедии. Автор этих строк, например, полностью на стороне героини Памелы Андерсон — ещё одного артефакта из эпохи молодости франшизы «City Hunter» — говорящей персонажу, которого пытается соблазнить: люблю Францию, люблю де Фюнеса. Современный де Фюнес, собственно, вот он здесь — Филипп Лашо. «Никки Ларссон».

Феликс Зилич